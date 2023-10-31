بعد انتقاد الجمهور لجودتها.. بيان هام من سينا كولا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة "سينا كولا" للمشروبات الغازية عن تحسين جودة وكفاءه منتجاتها بعد انتقاد الجمهور لها، في ظل سعيه للبحث عن منتجات مصرية، تزامنا مع حملة مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني.

وقال الشركة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "حرصا منا على آراء عملاء سينا كولا فقد قررنا نحن تغير جودة سيناكولا لتنافس جميع المنتجات العالمية وليكون المنتج المصري منتج رائد في جميع الصناعات المصرية".

أضافت: "وقد تم بالفعل صدور قرار بتحسين جميع منتجات سيناكولا وسيتم الحفاظ على أسعارنا بدون أي زيادات في سعر المنتجات ليكون المنتج عالي الجودة وبكفائة تليق بكونه منتج مصري بأيدي مصرية مئة بالمئة".

أوضحت: "وسيتم من الآن زيادة كفائة الإنتاج وتوزيعه في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية مع الاحتفاظ بجزء من الأرباح إلى أشقائنا في فلسطين سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم ويرعاهم وأن نكون داعمين لهم في السر والعلن".