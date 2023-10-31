شكرا لقرائتكم خبر عن 768 مليون درهم أرباح «تيكوم» في 9 أشهر بنمو 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نمت أرباح مجموعة تيكوم بنسبة 20% لتصل إلى 768 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023. وارتفعت الإيرادات إلى 1.6 مليار درهم بنمو 7%، بدعم من زيادة معدلات الإشغال بفضل استمرار الطلب القوي من العملاء الحاليين والجدد.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، في حين ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى %78 بفضل مواصلة المجموعة تحقيق مكاسب قوية من استراتيجياتها الفعالة لتعزيز كفاءة الأصول والعمليات التشغيلية.

ارتفع صافي الربح بنسبة 34% على أساس سنوي إلى 283 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس قدرة المجموعة على الاستفادة من الظروف المواتية في السوق لمواصلة مسيرة نجاحها وازدهارها.

وتعتزم المجموعة البدء بتطوير وحدات جديدة للتخزين والخدمات اللوجستية بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 200 ألف قدم مربعة في مجمع دبي للعلوم.