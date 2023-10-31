شكرا لقرائتكم خبر %3.6 نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة بالربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفاضا بنسبة 4.5 % خلال الربع الثالث من عام 2023 وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، وفقا للتقديرات السريعة التي أجرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وأرجعت الهيئة في تقرير لها أمس، هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 %، بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 % ، ونمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9 %.

وأفادت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفض بنسبة % 3.9 في الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل % 8.4 ، إضافةً إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3 %، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بمقدار 0.1 % على أساس ربعي.

وكان اقتصاد المملكة قد نما بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، وأرجعت الهيئة النمو في الناتج المحلي الإجمالي حينها إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له نمو الاقتصاد السعودي 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي عند 1.9%.

وأرجع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، إلى خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق «أوبك+»، حيث خفض المملكة إنتاجها النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا ليبلغ إنتاجها حاليا 9 ملايين برميل يوميا.

والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، هي عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

وطريقة عملية التقدير هي نفسها التي يتم إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية ولكنها تتبنى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات (الشهرية أو ربع السنوية) ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية.

ويتم نشر التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بالأسعار الثابتة بعد30 يوما من نهاية الربع المرجعي.

أما التعديلات الموسمية فهي عملية تقدير وإزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية من البيانات.

وتعني البيانات المعدلة موسميا أنها لا تحتوي على تأثيرات موسمية وتقويمية ناتجة عن الظروف المناخية

والعادات الاجتماعية وأحداث التقويم مثل عطلة عيدي الفطر والأضحى، والتغيرات في تركيبات عطلات نهاية الأسبوع.

ويعد برنامج التعديلات الموسمية واحدا من البرامج التي تمارس وتطبق من قبل مكاتب ولجان الإحصاء حول العالم خصوصا عند دراسة وتحليل مجموعة من السلاسل في إجراء التعديلات الموسمية.

توزيع الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي:

الأنشطة النفطية:

تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير.

تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتسيطر عليها الحكومة.

تشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.

الأنشطة الحكومية:الأنشطة غير النفطية: