الموافقة على دليل تقنيات البناء الحديث وخطة العمل الإسكاني الخليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق اجتماع لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الـ(21)، في العاصمة العمانية مسقط، أمس، برئاسة وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية - الدكتور خلفان الشعيلي، الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن دول مجلس التعاون، ودليل تقنيات البناء الحديث، وعلى خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030).

وترأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، الذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، الذي تستضيفه سلطنة عمان في الفترة من 29 - 31 أكتوبر الجاري.

مذكرة الأمانة

ناقش الوزراء عددا من الملفات المهمة في قطاع الإسكان منها؛ مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، والتي تضمنت عددا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع الإسكان، منها الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن دول مجلس التعاون، ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030).

كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.

كما ناقش وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، والمؤتمرات وورش العمل المتخصص في مجال الإسكان التي سيتم عقدها بدول مجلس التعاون.

كما شهد مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني، والذي من المقرر أن يتم عقده في 2025.

تعاون وتكامل

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن لجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، تسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس.

وأوضح أن جدول أعمال اجتماع اللجنة، تناول كثيرا من الموضوعات المهمة التي تعزز الجهود المشتركة لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، شاكرا الجهود المميزة التي بذلها أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، متمنيا معاليه التوفيق والسداد لأعمال هذا الاجتماع.

مشاريع فائزة

أعلن الاجتماع عن البحوث والمشاريع الفائزة بجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان في دورتها الخامسة لـ2023، إذ حصل مشروع «مدينة بتي» والمقدم من شركة عمران بسلطنة عمان على المرتبة الأولى وجائزة قدرها 50 ألف ريال، وحصل مشروع تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة والمقدم من وزارة الطاقة البنية التحتية بدولة الإمارات على المركز الثاني وجائزة قدرها 30 ألف ريال. بينما حصل مشروع الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية والمقدم من الهيئة الملكية للجبيل على المركز الثالث وجائزة قدرها 20 ألف ريال.

واستعرض الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان خلال الدورة الجديدة.

أهمية المشاركة

أكد الوزراء أهمية الاستمرار في المشاركة بالنشاطات الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان، لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس.

كما تمت مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.

يذكر، أن مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول، انطلقت جلساته تحت شعار «مرونة الاقتصاد العمراني»، وبمشاركة أكثر من 2000 خبير ومختص في قطاع الإسكان و35 جامعة، وذلك بهدف استعراض أبرز البحوث والدراسات الحديثة والمعاصرة في قطاعات العمران عبر أربعة محاور رئيسة، تتضمن مستجدات التخطيط العمراني والإسكان ومستقبل المباني المدرسية ومرونة المدن.