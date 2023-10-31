شكرا لقرائتكم خبر توطين صناعة الأنسولين بالشراكة مع نوبكو وسدير وسانوفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اتفاقية أولية لتوطين صناعة ونقل معرفة منتجات الأنسولين، بالشراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير الطبية، وشركة سانوفي، على هامش ملتقى الصحة العالمي، وتحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن توطين صناعة ونقل معرفة منتجات الأنسولين سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في مجال الصناعات الدوائية، حيث يمثل هذا المجال أولوية قصوى لدى منظومة القطاع الصحي ضمن سياق برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف السماري «إن الهيئة أسهمت من خلال العديد من المبادرات النوعية في تعزيز الصحة الوقائية المتوافقة مع جهود منظومة الصناعة و الثروة المعدنية على توطين الصناعات ذات الأولوية عبر لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية ولجنة تطوير العلاجات التي تحقق الأمن الصحي والدوائي»، معبرا عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية التي شاركت في العمل على الاتفاقية، وتمثلت في وزارة الصحة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الهيئة نحو تحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة العربية السعودية، مع تعزيز ريادتها في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها.

يذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على إنفاذ اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بموجب المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي منحتها صلاحية التعاقد على هذا الأسلوب واستقبال الطلبات من الجهات الحكومية الأخرى.

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