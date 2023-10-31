روشن تعرض «الفلوة» في ريستاتكس الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض مجموعة روشن، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري، مشروعها «الفلوة»، وهو أول مجتمع متكامل لها في المنطقة الشرقية يمتد على مساحة تزيد عن 10.8 ملايين م2 جنوب الهفوف ويضم أكثر من 18,000 وحدة سكنية متنوعة تضم الفلل والتاون هاوس والدوبلكس.

كما يحتوي «الفلوة» على جميع المرافق الحيوية من مساجد ومراكز صحية وتجارية ومرافق التعليمية ورياضية تحيط بها الحدائق الخضراء والمساحات المفتوحة.

ويتم عرض مجتمع «الفلوة» في جناح «روشن» الذي يضم أحدث تقنيات العرض، بما في ذلك شاشات OLED الشفافة التي تعمل باللمس والنماذج التفاعلية وغرفة الواقع الافتراضي، ليندمج الزوار في تفاصيل مجتمع الفلوة الذي يجمع بين بصمة روشن المميزة من المرافق الحيوية وأسلوب الحياة الراقي بجوار جبل الدخنة الأيقوني، ويعكس نهج «روشن» المبتكر والمستدام في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات.

وخلال المعرض، سيتم تكريم مجموعة روشن بجائزة تقديرا لمساهمتها في نجاح المعرض من خلال رعايتها، والتي تأتي في إطار استراتيجيتها الأوسع نطاقا للشراكة مع المؤسسات والفعاليات الرائدة لرفع المعايير في القطاع العقاري ودفع عجلة تنويع الاقتصاد في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر «فخورون بأننا الداعم الرئيس لأهم الأحداث العقارية في المملكة، فهذه المنتديات تعد فرصة حيوية للنمو المستدام في صناعة العقار في المملكة، وتوفر إمكانية التعلم والمشاركة والتعاون، سعيا لرفع مستوى الأداء ولتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».

وأشار إلى أنه سيتم تقديم أول المجتمعات المتكاملة في المنطقة الشرقية «الفلوة»، الذي يمتد على مساحة أكثر من 10.8 ملايين م2 جنوب الهفوف.

ويعد ريستاتكس أحد المعارض العقارية الرائدة في المملكة، ويجذب الحضور من قادة ورواد القطاعين العقاري والمالي، مما يوفر منصة تسلط الضوء على الدور الحيوي للقطاع العقاري في تنويع الاقتصاد الوطني.

وتشارك مجموعة روشن بصفتها الشريك الماسي، الذي يعد أبرز المعارض العقارية في المملكة، ويقام في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (الظهران إكسبو) في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

وتأتي رعاية روشن لهذا الحدث امتدادا لحضورها في الأحداث الكبرى في عام 2023، وعلى رأسها معرض سيتي سكيب العالمي (Cityscape Global ) ومبادرة مستقبل الاستثمار (FII).

مشروعها «الفلوة»: