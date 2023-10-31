«ساما» يلغي ترخيص شركة وساطة تأمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغى البنك المركزي السعودي «ساما» ترخيص شركة تعمل في وساطة التأمين، ودعا ذوي الحقوق القائمة إلى مراجعة الشركة.

وأضح «ساما»، أنه تم إلغاء ترخيص شركة «رؤية الوسيط لوساطة التأمين» رقم (و س ط / ش/ 52 /201102) وتاريخ 17 / 03 / 1432هـ (الرقم الموحد: 7001680235).

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما يتوافق مع هدف دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به، وحماية البيئة الملائمة للأطراف المستفيدة من خدمات التأمين، وحماية حقوق المؤمن لهم، ومنع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.

وأكد البنك المركزي السعودي، أهمية أن يكون التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها نظاما ومتابعة التحديثات الدورية بهذا الشأن، علما أنه سيتم متابعة أوضاع الشركات العاملة في القطاع، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تكفل استقرار وحماية القطاع والمتعاملين معه.

ودعت «ساما» جميع من لهم حقوق قائمة على الشركة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وعند عدم تجاوبها خلال (3) أيام عمل، يتم التقدم إلى إدارة حماية العملاء في البنك المركزي عبر موقع «ساما تهتم» من خلال الرابط: (www.samacares.sa)، أو الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666)، وذلك في مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان.