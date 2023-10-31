شكرا لقرائتكم خبر المملكة ترأس اجتماع مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023م بفندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة.

وتضمنت الفعاليات انعقاد الاجتماع الـ26 لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، التي يرأسها محافظ المواصفات السعودية رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) الدكتور سعد القصبي.

وذكر القصبي خلال كلمته الافتتاحية أن المعهد خلال رئاسة المملكة حقق خطوات متتالية لتطوير العمل الاستراتيجي المشترك لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية «SMIIC»، وتفعيل دور أنشطة التقييس في دعم وتيسير التبادل التجاري الإسلامي والارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات في الدول الأعضاء، منطلقا في ذلك من توجيهات القيادة الرشيدة للعمل على تعميق التعاون الإسلامي في كل الأصعدة والمجالات، شاكرا الجميع نظير ثقتهم في رئاسة المملكة العربية السعودية لمجلس إدارة المعهد.

وتم خلال الاجتماعات اتخاذ القرارات والتوصيات الداعمة للعمل الإسلامي المشترك من أجل تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم احتياجات الدول الأعضاء، مما يساهم في تيسير التجارة البينية بين الدول الإسلامية ونفاذ منتجاتها للسوق العالمية.

وتأتي استضافة المملكة للاجتماعات تأكيدا على دورها المحوري إقليميا ودوليا في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات.

ويعمل معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) على تطوير مواصفات قياسية تضمن إيجاد منتجات وخدمات ذات جودة عالية للاستخدام على الصعيد العالمي، وضمان المشاركة الفعالة من أصحاب المصلحة.