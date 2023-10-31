شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوعين.. "تسلا" تفقد 145 مليار دولار من قيمتها السوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فقدت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا نحو 20% من قيمتها خلال أقل من أسبوعين في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عمليات البيع الكثيف لأسهم تسلا بدأت في وقت سابق من الشهر الحالي عندما قلصت الشركة الأمريكية توقعاتها للنمو أثناء إعلان نتائجها خلال الربع الثالث من العام الحالي.

في الوقت نفسه جاءت توقعات الكثير من شركات صناعة السيارات العالمية والمحللين في وول ستريت بشأن مستقبل صناعة السيارات قاتمة.

قطاع السيارات الأمريكي

وفي الأسبوع الحالي حذرت شركة صناعة البطاريات اليابانية باناسونيك هولدنجز كورب وشركة الرقائق أون سيميكونداكتور كورب من تباطؤ صناعة السيارات الكهربائية.

وأثرت هذه التحذيرات على أداء أسهم قطاع السيارات الأمريكي والتي خاضت أيضا مفاوضات مكثفة مع النقابات العمالية بشأن الأجور.

سعر سهم تسلا

وتراجع سعر سهم تسلا العادي بنحو 20% من 18 أكتوبر الحالي، في حين تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 3.6% فقط، وتراجع مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا بأكثر من 4% خلال الفترة نفسها.

وأدى تراجع سعر السهم إلى انخفاض القيمة السوقية لشركة تسلا بنحو 145 مليار دولار، وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت تسلا تراجع أرباحها في الربع الثالث من العام الماضي ولم ترق إلى تقديرات المحللين.