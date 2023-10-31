شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق العالمية ترتفع في آخر جلسات أكتوبر قبيل قرار «الفيدرالي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، في آخر جلسات أكتوبر، قبيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر «داو جونز» 0.13%، وكسب مؤشر ناسداك المركب 0.11%، وأضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز» 0.30%.

واستمر موسم الأرباح الثلاثاء، حيث أعلنت شركة كاتربيلر عن أرباح للربع الثالث تجاوزت التقديرات. ومع ذلك، قالت كاتربيلر: «إن إيراداتها في الربع الرابع ستكون أعلى قليلاً فقط عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما أثار قلق المستثمرين من أنها قد تخالف توقعات المحللين. وانخفضت الأسهم أكثر من 5%».

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره التالي بشأن أسعار الفائدة الأربعاء. ويشير تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى احتمال بنسبة 99% تقريباً أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وفقاً لأداة «فيد ووتش» من «سي إم إي». ويأمل المستثمرون أيضاً أن يشير تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، والذي سيصدر الجمعة، إلى بعض التباطؤ في سوق العمل.

إلى ذلك، سجلت الأسواق الأوروبية أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022 في أكتوبر، على الرغم من تحقيق مكاسب في اليوم الأخير من الشهر، حيث يقوم المستثمرون بتقييم موجة من البيانات الاقتصادية والأرباح.

وأنهى مؤشر «ستوكس 600» الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.6%، مع ارتفاع معظم القطاعات. وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.08%، بينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.64% وأضاف «كاك 40» الفرنسي 0.89%.