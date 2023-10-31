شكرا لقرائتكم خبر عن 32 شركة إماراتية تتصدر الـ 100 الأكثر ربحيةً في «فورتشن العربية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت فورتشن العربية، الثلاثاء، عن إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية لعام 2023، والتي تضم أكبر 500 شركة في المنطقة من حيث الإيرادات السنوية.

وحجزت الشركات الإماراتية أكبر عدد من الشركات في قائمة أكبر 100 شركة ربحية في القائمة، بـ 32 شركة، لتتفوق بذلك على باقي الدول؛ إذ تلتها الشركات السعودية بـ 23 شركة، ثم قطر بـ 14 شركة، ومصر بـ 12 شركة، ثم الكويت بـ 6 شركات والمغرب 4 والأردن وسلطنة عمان بـ 3 شركات لكل منهما، والبحرين بشركتين، ولبنان بشركة واحدة.

وبينت القائمة أن الإمارات احتضنت مقرات 87 من شركاتها، مشكّلة بذلك حوالي 17% من القائمة، ما جعلها تحل في المرتبة الثانية بعد السعودية، التي بلغت إيراداتها 813.33 مليار دولار. وحققت الشركات الإماراتية إيرادات مجتمعة عام 2022 بقيمة 254.8 مليار دولار.

وضمّت القائمة الشركات الخاصة والحكومية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية، التي كشفت إيراداتها سواء بشكل رسمي أو عبر التواصل معها من قبل فريق فورتشن العربية.

وتصدرت الشركات الإماراتية القائمة، بعدد الموظفين البالغ 681390 موظفاً موزعين على 87 شركة، بعد السعودية من حيث العدد (153 شركة سعودية)، لكنها تفوقت عليها بعدد الموظفين؛ إذ بلغ عدد موظفي شركات السعودية 548625 موظفاً. وبرزت القيادات النسوية الإماراتية بشكل واضح؛ حيث حجزت 20% من القائمة، كما جاءت بنفس النسبة القائدات المغربيات ثم السعوديات والكويتيات والتونسيات بـ 6.7% لكل منها. وتصدرت قائمة الرئيسات التنفيذيات النساء، التي تضم 15 قائدة ساهمن بتحقيق نتائج قوية لشركاتهن، الرئيسة التنفيذية لبنك أبوظبي الأول، الإماراتية هناء الرستماني، وحل البنك في المرتبة العشرين في القائمة؛ إذ حقق إيرادات بلغت 11.23 مليار دولار في 2022، وأرباحاً صافية بلغت 3.65 مليار دولار. بشكل عام، بلغ عدد الرؤساء التنفيذيين الإماراتيين في شركات القائمة 38 رئيساً، لتأتي الإمارات في المرتبة الثالثة بعد مصر، التي حلت في المرتبة الثانية بـ 64 رئيساً، والسعودية بالمرتبة الأولى بـ 128 رئيساً. من حيث صافي الأرباح ضمن القائمة، جاءت الشركات الإماراتية في المرتبة الثالثة بـ 49.29 مليار دولار، لتحجز ما نسبته 14.36% من مجموع أرباح شركات القائمة، التي بلغت 343.23 مليار دولار. وجاءت مرتبة الإمارات بصافي الأرباح بعد قطر، التي حققت شركاتها 54.35 مليار دولار، والسعودية التي تصدرت القائمة بـ 198.93 مليار دولار.

وكان من ضمن شركات فورتشن أكثر من 150 شركة تزيد إيراداتها عن مليار دولار على الأقل، منها 23 شركة خاصة غير مدرجة في البورصة.

وقال رئيس تحرير فورتشن العربية حمود المحمود: «تعتبر القائمة، منذ صدورها من قبل مجلة فورتشن العالمية قبل نحو سبعة عقود، تصنيفاً معروفاً للشركات العالمية، ويعطيها تصنيفاً تترتب عليه مواصفات تعني الكثير للمساهمين والمستثمرين والمحللين، وتكسب الشركات التي تدخل هذا التصنيف فرصاً كبيرة».

وأضاف: «تأتي فورتشن في وقت يزداد فيه اهتمام الشركات والأسواق بالإدراج في الأسواق المالية واتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة، ووجود منصة تقدم البيانات المعتمدة للشركات في المنطقة، من خلال عدة مؤشرات باتت ضرورية اليوم لمتخذي القرارات الاقتصادية، وهو ما سنقدمه».

وحول إطلاق القائمة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة فورتشن ميديا، آلان موراي: «إن إطلاق القائمة يُظهر أنّ العالم العربي، احتل موقعاً مركزياً في عالم الأعمال»، وأضاف: «إذا كنت تود العمل مع المنطقة، فهذه هي الشركات التي يجب أن تركز عليها».