شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خضراء في ختام الشهر.. ومؤشر دبي يحتفظ بمكاسب 10 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الإماراتية مسارها الصاعد لليوم الثاني على التوالي أمس الثلاثاء، آخر جلسات أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.63% إلى 9343.88 نقطة بسيولة قرابة المليار درهم، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً 0.99% عند 3877.08 نقطة، بسيولة 340.28 مليون درهم.

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وفي سوق أبوظبي، ارتفع «رأس الخيمة للأسمنت» 7.27% و«الواحة» 6.15%، و«فودكو» 5.62%، و«الجرافات البحرية» 5.54% و«الدار» 4.84% و«ملتيبلاي» 4.29%. وتراجع في سوق أبوظبي، «الشارقة للأسمنت» 8.28%، و«بلدكو» 7.69% و«بنك الشارقة» 4.13%، و«غذاء» 1.54%.

وفي دبي ارتفع إعمار للتطوير 5.08% وإعمار العقارية 2.92%، و«أرامكس» 4.54% وإعمار للتطوير 5.08%، واستقرار الإمارات دبي الوطني، فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.74%. بالمقابل، تراجع «تكافل الإمارات» 5.31% إلى مستوى 0.535 درهم، و«شعاع» 3.33% إلى 0.261 درهم، و«الفردوس» 3.27% إلى مستوى 0.472 درهم، و«الإمارات ريم» 2.43% إلى 3.20 درهم.

ومنذ بداية العام، حافظ مؤشر سوق دبي على مكاسب جيدة رغم تراجعات شهر أكتوبر، بسبب الأحداث الجيوسياسية، وبقي المؤشر مرتفعاً بنسبة 16.22% من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022 إلى 3877.08 نقطة في آخر جلسة من أكتوبر، ليتصدر بذلك البورصات الخليجية. وفيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 8.49% من بداية العام، سجل مؤشر البورصة السعودية ارتفاعاً 2.01%، فيما بلغت مكاسب سوق البحرين 1.79%. وتراجع مؤشر بورصة الكويت 11.98% منذ بداية 2023، ومؤشر بورصة قطر 10.84%، ومؤشر بورصة مسقط 6.42%.

