شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تتجاهل نتائج قياسية للشركات بفعل بيع «نفسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

ضغطت التوترات الجيوسياسية على مؤشرات أسواق الإمارات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بفعل عمليات البيع النفسية من قبل المستثمرين، الذين تجاهلوا النتائج القوية للشركات والقياسية للبنوك، لتتخلى المؤشرات عن مستويات الدعم التي تحققت في جلسات سابقة.

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واستقطبت الأسهم في أكتوبر/تشرين الأول سيولة قدرها 32 مليار درهم، منها 22.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.9 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 8.38 مليار سهم، توزعت بواقع 4 مليارات سهم في أبوظبي، و4.38 مليار سهم في دبي، عبر تنفيذ 533 ألف صفقة.

انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الشهر، 4.5% إلى مستوى 9343.88 نقطة، مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات والطاقة والمرافق.

وفي المالية، انخفض «أبوظبي الأول» 6.76% و«أبوظبي الإسلامي» 8.53% و«أبوظبي التجاري» 7.17% و«ملتيبلاي» 15% و«العالمية القابضة» 0.25%.

وعلى صعيد العقار، تراجع سهم «الدار» 9.72% و«رأس الخيمة العقارية» 7.76% و«منازل» 8.6%. وفي قطاع الصناعة، انخفض «ألفا ظبي» 5.7% و«موانئ أبوظبي» 7.4% و«الجرافات البحرية» 5.73% و«حديد الإمارات-أركان» 11.18% و«أدنوك للإمداد» 7.67%.

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وهبط في الطاقة، سهم «أدنوك للتوزيع» 10.4% و«أدنوك للحفر» 9.45% و«أدنوك للغاز» 7.76% و«دانة غاز» 8%. وانخفض في الاتصالات سهم «اتصالات إي آند» 9.7% و«الياه سات» 5.2%. وهبط سهم «طاقة» 13.7%.

سوق دبي

وهبط مؤشر سوق دبي في أكتوبر ب 6.88% إلى مستوى 3877 نقطة، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والمرافق.

وانخفض في المالية سهم «دبي الإسلامي» 7.7% و«دبي المالي» 17.6% و«الإمارات دبي الوطني» 4.77% و«جي إف إتش 6.5% و«شعاع كابيتال» 23.23% و«أملاك» 5.36%. وتراجع في العقار سهم «إعمار العقارية» 16.8% و«ديار» 12.6% و«إعمار للتطوير» 11.4% و«تيكوم» 5.1% و«الاتحاد العقارية» 14.7%.

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وانخفض في الصناعة «العربية للطيران» 6.7% و«أرامكس» 6.98% و«دبي للاستثمار» 8.5% و«الخليج للملاحة» 2.7% و«سالك» 3.6%. وتراجع في المرافق، «ديوا» 7% و«إمباور» 5.3% و«تبريد» 2.77%.

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي خلال الشهر، سهم «العالمية القابضة» ب 4.89 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 399.6 درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 2.48 مليار درهم، وصولاً إلى 18.88 درهم، ثم «ملتيبلاي» عبر تداولات بمليوني درهم ليغلق عند 3.4 درهم، ثم «الدار العقارية» باستقطابه 1.4 مليار درهم وصولاً إلى سعر 5.2 درهم.

وتزعّم تداولات سوق دبي «إعمار العقارية» ب 3.35 مليار درهم مغلقاً عند مستوى 6.69 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بمليار درهم وأقفل عند مستوى 16.95 درهم، ثم «الخليج للملاحة» الذي اجتذب 911 مليون درهم إلى سعر 7.2 درهم، ورابعاً «دبي الإسلامي» بسيولة 769.4 مليون درهم ليغلق عند 5.4 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وتصدر الارتفاعات الشهرية في أبوظبي، سهم «البنك التجاري الدولي» بنسبة 24.59% مغلقاً عند مستوى 0.76 درهم، تلاه «بنك الشارقة» بنموه 22.64% إلى 0.65 درهم، ثم «أم القيوين للاستثمارت» بنموه 13.86% إلى 1.15 درهم.

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وفي المقابل، سجل التراجع الأكثر سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» ب 90.39% إلى مستوى 0.961 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو)» بنزوله 29.2% إلى مستوى 0.24 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» بهبوطه 26.23% مغلقاً عند مستوى 5.99 درهم.

وسجل «أرامكس» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، خلال الشهر، ب 6.98% مغلقاً عند 2.3 درهم، تلاه «بنك المشرق» الذي ارتفع 5.23% إلى مستوى 159 درهماً، ثم «الأسمنت الوطنية» ب 5.2% وصولاً إلى سعر 2.42 درهم.

وسجل «شعاع كابيتال» هبوطه 23.23% إلى مستوى 0.261 درهم، تلاه «تكافل الإمارات» بنزوله 18.69% إلى 0.535 درهم، ثم «الإمارات ريم للاستثمار» ونزل 18.57% إلى 3.2 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، خلال الشهر، اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 82 مليونا محصلة شراء، وكذلك فعل المواطنون بصافي استثمار 51.37 مليونا محصلة شراء.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي 35 مليون درهم محصلة بيع العرب، و107.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي 282.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و624.94 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي 183 مليون درهم محصلة بيع العرب، و724.3 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي 132.46 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي 519.78 مليون درهم محصلة بيع.

كما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 519.78 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 132.45 مليون درهم محصلة بيع.