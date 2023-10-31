شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض وهبوط الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني، انخفاضاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاض مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2146 دولار أمريكي، بانخفاض 0.13 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1486 يورو بانخفاض 0.30 %.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.

وسجّل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.08 %، ما يعادل 5.67 نقاط، ليصل عند مستوى 7321.72 نقطة.