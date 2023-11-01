شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد في بداية التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملاتها، اليوم، بقيادة أسهم العقارات والكيماويات مع تقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية.

في حين أثرت أرباح ضعيفة لإحدى الشركات في الربع الثالث من العام الحالي على قطاع الطاقة.

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وارتفع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي 0.2%، لكنه يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2022.

الميزانية العمومية

وهبط سهم (سيمنس إنرجي) 2.4 % بعد أن قالت مصادر إن الشركة تدرس بيع جزء من حصتها التي تبلغ 24 % في (سيمنس) المحدودة المدرجة في الهند للشركة الأم سابقاً (سيمنس إيه.جي)؛ بهدف دعم الميزانية العمومية.

بينما انخفض سهم (سيمنس إيه. جي) 0.2%.