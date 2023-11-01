شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنخفض مع تراجع المخاوف حيال الإمدادات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط عند التسوية يوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف حيال تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وبفعل بيانات أظهرت زيادة الإنتاج من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، قبيل انقضاء أجلها يوم الثلاثاء، 4 سنتات إلى 87.41 دولار للبرميل عند التسوية، في حين نزلت العقود تسليم يناير الأكثر تداولًا 1.33 دولار، أو ما يعادل 1.4%، إلى 85.02 دولار.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.29 دولار، أو ما يعادل 1.6%، إلى 81.02 دولار للبرميل.

تقلب تداول النفط

وشهد تداول النفط تقلبًا، إذ ارتفعت الأسعار بما وصل إلى دولار خلال الجلسة، لكنها ظلت دون 90 دولارا للبرميل.

وبحسب مسح أجرته رويترز، ارتفع إنتاج أوبك من الخام 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، مدفوعًا بشكل رئيسي بالإنتاج من نيجيريا وأنجولا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يوميًا.

ولا يزال المستثمرون حذرين من احتمال دخول دول أخرى في صراع الشرق الأوسط.

وتترقب الأسواق أيضًا اجتماع المركزي الأمريكي الذي يُختتم اليوم الأربعاء، وسط توقعات من المحللين لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وفقًا لاستطلاع أجرته أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.