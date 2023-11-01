شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات تداول الأسهم الإمريكية مرتفعة، مع اختتام وول ستريت شهرًا صعبًا من التداول تميز بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا.

وسجلت الأسهم شهرها الثالث من الخسارة على التوالي، وخسر مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 1.4 و2.2% على التوالي، وسجلا أول سلسلة خسائر على مدى 3 أشهر لكلا المؤشرين منذ مارس 2020، وانخفض مؤشر ناسداك 2.8% في أكتوبر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 123.91 أو 0.4% إلى 33052.87 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 26.98 نقطة أو 0.7% إلى 4193.80 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 61.76 نقطة أو 0.5% إلى 12851.24 نقطة.

الأخبار الاقتصادية الأمريكية

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، ارتفعت تكاليف العمالة بقوة بنسبة 1.1% في الربع من يوليو إلى سبتمبر وسط نمو قوي للأجور، ما يوفر المزيد من الأدلة على أن البنك الفيدرالي يمكن أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت ثقة المستهلك في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف الركود المستمرة، وانخفض تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية لكنه ظل قويًا، في حين انخفضت توقعاتهم لستة أشهر مرة أخرى، وظلت أقل من المستوى المرتبط بالركود في العام المقبل.

الدولار مقابل سلة العملات

وارتفع الدولار الأمريكي بشكل متواضع مقابل سلة من العملات وأنهى الشهر دون تغيير، على الرغم من أنه لا يزال مدعومًا بزيادة محتملة في أسعار الفائدة واقتصاد أمريكي مرن.

وانخفض سعر الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.6% إلى 1،993.50 دولار للاونصة في بورصة نيويورك المالية.