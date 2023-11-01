شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة يطالبون باستبعاد جماعات الضغط من "كوب 28" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا خبراء في مجال الصحة من جميع أنحاء العالم في رسالة مفتوحة، إلى استبعاد جماعات الضغط من أجل الفحم والنفط والغاز من مؤتمر المناخ العالمي (كوب 28) المقبل في وقت لاحق من هذا العام.

وجاء في رسالة موجهة إلى الرئيس المنتخب لـ"كوب 28"، سلطان أحمد الجابر، نشرت اليوم الأربعاء: "مصالح الوقود الأحفوري ليس لها مكان في مفاوضات المناخ".

وتابعت الرسالة، أنه ينبغي ألا يُسمح لصناعة التبغ بمواصلة "حملتها المستمرة منذ عقود لعرقلة العمل المناخي" في مفاوضات الأمم المتحدة، كما ينبغي ألا يكون لصناعة التبغ رأي في تنظيم منتجات التبغ.

وفي العام الماضي، جرى تمثيل المئات من جماعات الضغط من أجل الفحم والنفط والغاز في مؤتمر المناخ في مصر.

46 مليون خبير

وتقول المنظمات الموقعة، مثل الجمعية الطبية العالمية، إنها تمثل معًا نحو 46 مليون خبير صحي ومهني طبي، ويدعون رؤساء الوزراء في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام بالتخلص التدريجي السريع والعادل من الوقود الأحفوري.

وجاء في الرسالة: "الحفاظ على زيادة درجة الحرارة العالمية ضمن هدف 1.5 درجة مئوية في اتفاقية باريس أمر ضروري لضمان الصحة الجيدة والازدهار الاقتصادي للجميع، ولن يكون هذا ممكنًا إلا إذا تخلصنا بسرعة من الوقود الأحفوري".

والهدف من الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة معلق بخيط رفيع، وفقًا لباحثين في مجال المناخ.

ولا يزال ذلك ممكنًا من الناحية النظرية، ولكن فقط من خلال تغيير جذري في سياسة المناخ، ووافق المجتمع الدولي على هدف 1.5 درجة لتجنب العواقب الأكثر كارثية لتغير المناخ عندما دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في عام 2016.