شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج "النخبة" لدعم المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج "النخبة"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.

ويسهم البرنامج في تسريع التحول الحكومي الرقمي عبر الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تأهيل المنشآت التقنية

وأكدت الهيئة أن برنامج "النخبة" يهدف إلى ضمان وجود العرض اللازم لتلبية الطلب الحكومي الرقمي بكفاءة وفعالية؛ لجعل المملكة وجهة عالمية للتقنية والابتكار، إضافة إلى ضمان تأهيل المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة لأعمال الحكومة الرقمية.

ويعمل برنامج "النخبة" على تنمية المنشآت لزيادة مساهمتها في المشتريات الحكومية الرقمية عبر سلاسل القيمة المستهدفة والفئات ذات الأولوية للطلب الحكومي الرقمي.