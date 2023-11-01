شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة للارتقاء بالتعليم العالى فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية خلال العشر سنوات منذ 2014 إلى الآن تنمية حقيقة فى سيناء شملت كافة القطاعات وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات.

واستطاعت الدولة المصرية مواجهة التحديات المتمثلة فى التهديدات الإرهابية بسيناء، إيماناً منها بأن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيًا على أي محاولة للإرهاب.



جهود الارتقاء بالتعليم العالي في سيناء جهود الارتقاء بالتعليم العالي في سيناء تم إنشاء جامعتين حكومية وخاصة ليصل عددها إلى 6 جامعات حكومية وخاصة عام 2022/2023، مقابل 4 جامعات حكومية وخاصة عام 2013/2014، كما زاد عدد الكليات بالجامعات الحكومية بنسبة 118.5%، بعدد 59 كلية عام 2022/2023، مقابل 27 كلية عام 2013/2014.

تم إنشاء 4 جامعات أهلية وبدء الدراسة بها لأول مرة بسيناء ومدن القناة، كما بلغت تكلفة إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة سلام (شرق بورسعيد) 570 مليون جنيه.



التنمية السياحية المتكاملة والاستفادة من مقومات السياحة في سيناء ومدن القناة التنمية السياحية المتكاملة والاستفادة من مقومات السياحة في سيناء ومدن القناة تم تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، وتطوير قصر ثقافة العريش بتكلفة 35 مليون جنيه، فضلاً عن بلوغ تكلفة إنشاء متحف شرم الشيخ 812 مليون جنيه .

تم إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015، فضلاً عن إعادة افتتاح متحف السويس القومي في سبتمبر 2014 بعد إغلاقه منذ عام 2011، علاوة على التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة سياحية مستدامة بيئياً، كما بلغت تكلفة إنشاء ممشى أهل مصر بمدينة طور سيناء 10 ملايين جنيه، وتكلفة تطوير الكورنيش بطور سيناء 40 مليون جنيه .