شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنوك دبي تحلق 75% وتتجاوز 30 مليار درهم في 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي أرباح بنوك دبي إلى 30 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، بنمو 75.2%، مقارنة مع 17.12 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لرصد ”الخليج 365”.

وأعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، تسجيل صافي أرباح 4.82 مليار درهم خلال الفترة بنمو 17%، على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً 11.3% منذ بداية العام، ليصل إلى 265 مليار درهم. وبلغ إجمالي الدخل 14.54 مليار درهم خلال 9 شهور بنمو 47.4%. وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7% ليصل إلى 8.54 مليار درهم.

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعد أن سجل نمواً 92% في صافي الأرباح لتصل إلى 17.5 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من 2023.

ونمت الأرباح الصافية ل«المشرق» 122% إلى 5.8 مليار درهم، وحقق بنك دبي التجاري أداءً قوياً، حيث بلغ صافي أرباحه 1.93 مليار درهم، بنمو 46%، مقارنة مع 1.32 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022.