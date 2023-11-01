شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليار درهم مبيعات الشقق خلال 10 شهور في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي نحو 432 مليار درهم منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، نتجت عن 133183 تصرفاً، بنمو 27.8% و17.3% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2022 التي حققت 283 مليار درهم نتجت عن 85941 تصرفاً، حسب بيانات الموقع الإلكتروني ل «دائرة الأراضي والأملاك» في الإمارة.

وأوضحت بيانات «أراضي دبي» أن قيمة مبايعات السوق العقاري في دبي خلال 10 شهور من العام 2023 بلغت نحو 306 مليارات درهم نتجت عن 99454 صفقة، بنمو 46.4% و29% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2022 التي سجلت 209 مليارات درهم من خلال 76932 صفقة، ولامست الرهون 101.4 مليار درهم، أما الهبات فتراوحت حول 24 مليار درهم.

واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من كعكة مبيعات السوق العقاري المحلي في دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بأكثر من 195.4 مليار درهم، (تعادل 63.8% من حيث القيمة) نتجت من خلال 52315 مبايعة.

أما العقارات على الخارطة فشكلت (36.2%) بقيمة 110.67 مليار درهم، نتجت عن 47136 تصرفاً. وبناء على هذه البيانات، يكون السوق العقاري في دبي خلال 10 شهور من 2023 قد سجل أداءً قياسياً من حيث قيمة وعدد صفقات البيع هي الأعلى في تاريخه.

توزيع المبيعات

استحوذت الوحدات السكنية (شقق وفلل) على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات بقيمة تجاوزت 177.5 مليار درهم تعادل ما نسبته 58% من أصل 306 مليارات درهم، وشكلت الشقق السكنية القيمة الأعلى بواقع 150 مليار درهم، مقابل 27.5 مليار درهم للفلل، بينما حققت الأراضي 128.7 مليار درهم.

أعلى المناطق

وكشفت بيانات مؤشر «أراضي دبي» أنّ 10 مناطق استحوذت على 41% من إجمالي المبيعات بواقع 116.3 مليار درهم خلال 9 شهور. وجاءت «نخلة جميرا» في المركز الأول بقيمة لامست 22.68 مليار درهم، ثم «الخليج التجاري» ثانياً بقيمة 15.7 مليار درهم، تلاهما «برج خليفة» ثالثاً ب 15.16 مليار درهم، وفي المركز الرابع حلَت منطقة «دبي كريك هاربور» ب 13.48 مليار درهم، وفي المركز الخامس جاءت «مرسى دبي» بقيمة 11.21 مليار درهم.

أما المركز السادس فكان من نصيب منطقة «قرية جميرا الدائرية» بقيمة 10.8 مليار درهم، ثم «الحبية الخامسة» سابعاً بواقع 10.53 مليار درهم، تلتها في المركز الثامن «دبي هاربور» بقيمة 9 مليارات درهم، ثم «دبي هيلز إستيت» تاسعاً بقيمة تجاوزت 8.5 مليار درهم، وأخيراً، وفي المركز العاشر جاءت «دبي مارينا» بنحو 8 مليارات درهم.

شهر أكتوبر

شهد أكتوبر/ تشرين أول من العام 2023 مبيعات بقيمة 29.25 مليار درهم، نتجت من خلال 7025 تصرفاً، بنمو 17% من حيث القيمة مقارنة بالشهر نفسه من 2022. أما الرهون فحققت خلال الشهر ذاته تصرفات بقيمة 11.6 مليار درهم نتجت عن 2684 تصرفاً، وفي ما يتعلق بالهبات فسجلت خلال هذا الشهر 2.69 مليار درهم، نتجت من خلال 524 معاملة وبذلك حققت التصرفات الإجمالية 43.54 مليار درهم تحققت من خلال 10234 تصرفاً.