النفط ينخفض.. و”برنت” ينخفض لأقل من 88 دولاراً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم الثلاثاء مع تراجع المخاوف حيال تعطل الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط، ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول، قبيل انقضاء أجلها اليوم الثلاثاء، أربعة سنتات إلى 87.41 دولار للبرميل عند التسوية، في حين نزلت العقود تسليم يناير الأكثر تداولا 1.33 دولار، أو ما يعادل 1.4 بالمئة، إلى 85.02 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 1.29 دولار، أو ما يعادل 1.6 بالمئة، إلى 81.02 دولار للبرميل.

شهد تداول النفط تقلبا إذ ارتفعت الأسعار بما وصل إلى دولار خلال الجلسة لكنها ظلت دون 90 دولارا للبرميل.