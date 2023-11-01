شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتكبّد خسائر للشهر الثالث على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع، في آخر جلسات أكتوبر/ تشرين الأول، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز عند الإغلاق، الثلاثاء، بواقع 26.93 نقطة، أو ما يعادل 0.65 بالمئة، إلى 4193.75 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 61.76 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 12851.24 نقطة. كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 123.01 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 33051.97 نقطة.

وعلى أساس شهري، واصل المؤشر «داو جونز» خسائره للشهر الثالث على التوالي، وهي أول سلسلة من نوعها منذ مارس 2020، وسجل انخفاضا خلال الشهر بنسبة 1.35%.

كذلك، تراجع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» خلال تداولات الشهر بنسبة 2.2%، مواصلًا خسائره للشهر الثالث على التوالي، أيضاً.

وانخفض مؤشر «ناسداك» خلال أكتوبر بنسبة 2.8%، لتمتد سلسلة خسائره هو أيضاً عبر 3 أشهر.