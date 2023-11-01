شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «إشراق» تقر إعادة تشكيل وتخفيض عدد مجلس الإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

في أعقاب الإعلان الصادر في 21 سبتمبر 2023 عن عزمها مراجعة حجم وتكوين مجلس إدارتها، عقدت شركة «إشراق للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اجتماع الجمعية العمومية في 31 أكتوبر2023 حيث صوّت المساهمون على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب عضوين جديدين.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة إشراق في الاجتماع على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء، ويتوافق هيكل مجلس الإدارة المعدل، الذي يضم الآن أربعة أعضاء مستقلين من أصل خمسة، بشكل تام مع إرشادات هيئة الأوراق المالية والسلع وسيستمر في دعم مصالح المساهمين الأقلية بشكل كبير، كما انتخب المساهمون المشاركون في الجمعية عضوين جديدين لمجلس الإدارة، وهما: فهد عبد القادر القاسم وجاك فاخوري.

ويأتي تعيين القاسم ليضيف قيمة كبيرة لإشراق من خلال خبراته الواسعة في قطاع إدارة المحافظ والخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في «القابضة (ADQ)، وأيضاً منصب المدير العام بالإنابة لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل ذلك، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ورئيس الاستثمارات الرئيسية في الواحة كابيتال.

كما أن تعيين فاخوري سيجلب خبرات قيّمة في مجموعة متنوعة من القطاعات بالإضافة إلى الخبرة في حوكمة الشركات والشؤون التنظيمية ومسائل الامتثال، فهو محاسب قانوني في المملكة المتحدة و كندا، يشغل حالياً منصب مستشار أول لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، وقد عمل لمدة 44 عاماً في مجالات التدقيق، وضمان المخاطر، وخدمات المعاملات، والاستشارات، والخدمات الضريبية، وتحليل النزاعات عبر الخدمات المصرفية والتأمين، والمستهلكين، والصناعات، والنفط والغاز، والإنشاءات، والعقارات، والاتصالات، والقطاع العام.

وسيواصل في الوقت نفسه كلٌ من مطر العامري ومها الفهيم وأجيت جوشي، الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة، المساهمة بخبراتهم المهنية القيّمة والمهمة للغاية للشركة.

وتأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة في أعقاب تعيين الرئيس التنفيذي محمد الهاشمي مؤخراً في أغسطس 2023، والذي تم تكليفه بقيادة الشركة خلال مرحلتها الجديدة والطموحة من التوسع والتطوير، يتوافق مجلس الإدارة بشكل وثيق مع مرحلة النمو الجديدة الطموحة للشركة وأهدافها الاستراتيجية، وتظل الشركة ملتزمة باستكشاف والاستفادة من فرص الأعمال لتحقيق المزيد من النمو مع تقديم القيمة للمساهمين، وكما أُعلن في 18 أكتوبر2023، فإن مجلس الإدارة وافق على توصية الإدارة ببإستمرار برنامج إعادة شراء الأسهم، بهدف تعزيز القيمة للمساهمين على المدى الطويل مع الاستفادة من وضع الميزانية العمومية القوي للغاية، وقدرة الشركة على إعادة فائض السيولة إلى المساهمين، وتأتي عملية إعادة شراء الأسهم في وقت يتم فيه تداول أسهم إشراق بخصم كبيرعن قيمتها الدفترية، وهذا ما يعني أن برنامج إعادة الشراء يؤكد ثقة الإدارة في قيمة الشركة الجوهرية.

تلتزم إشراق بمواصلة تنمية محفظتها الاستثمارية من شركة استثمار عقاري في المقام الأول لتتحول إلى شركة استثمارية متنوعة ومتعددة الأصول، مع الدخول في قطاعات متعددة لتقديم عوائد تنافسية عالية على المدى الطويل

وتحسين المرونة في مواجهة تقلبات السوق.

وتحرز الشركة تقدماً قوياً وفقاً لخارطة الطريق الخاصة بها للحصول على أعلى قيمة من محفظة أراضيها الحالية وإعادة استثمار العائدات في الأصول التي توفر زيادة في رأس المال وفرصة للدخل، مما يمكنها من تعزيز القيمة للمساهمين على المدى الطويل من خلال الأرباح وإعادة شراء الأسهم،وشهدت عملية تخارج إشراق الأخيرة بيع فندق نوران مارينا في دبي مقابل 133 مليون درهم بعلاوة قدرها 45% من قيمته الدفترية.

وقد تم دعم استراتيجية إشراق الاستثمارية المتنوعة ومتعددة الأصول من خلال استحواذ من خلال استحواذ إشراق على صندوق جولديلوكس الاستثماري في العام 2022، وهو صندوق مقره أبوظبي يركز على تحقيق عوائد عالية وثابتة من خلال الاستثمار المباشر في الأصول المقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية والمسعرة بشكل منخفض، ومعظمها في الشرق الأوسط. وقد تجاوز الأداء الصافي لصندوق جولديلوكس الاستثماري البالغ 120% على مدى ثلاث سنوات معاييره المحلية والإقليمية والدولية بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمار الأساسي أكثر من 2,5 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023. ويمتلك الصندوق حصصاً دولية ومحلية في شركات رائدة عاملة في مختلف القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والشحن والتأمين والعقارات والخدمات المالية والتعليم.

وتواصل الإدارة ومجلس الإدارة التركيز على إبراز الصورة الاستثمارية لإشراق وتحسينها لتعزيز التواجد في السوق وتعميق مشاركة المستثمرين ودفع الأداء العام، مع توقع ظهور التغيرات الجوهرية على التوجه الاستراتيجي للشركة في أوائل العام 2024.