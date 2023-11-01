شكرا لقرائتكم خبر عن قيود أمريكية تهوي بسهم «إنفيديا» إلى أدنى مستوى في 5 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم شركة إنفيديا، الثلاثاء نحو 5% تقريبا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر بعد تقرير أفاد بأن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي قد يضطر إلى إلغاء طلبيات رقائق متطورة للصين بقيمة خمسة مليارات دولار امتثالا لقيود أمريكية جديدة.

ونقل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن إنفيديا أُخطرت الأسبوع الماضي بأن طلبات شرائح الذكاء الاصطناعي التي كان مقررا تسليمها العام المقبل إلى شركات تكنولوجيا صينية عملاقة، مثل علي بابا وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك وشركة بايدو تخضع لأحدث قيود التصدير التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية.

وسجل سهم إنفيديا 392.30 دولار منخفضا 4.7 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو/ حزيران. وانخفض السهم الذي كان أحد المحركات الرئيسية لمكاسب المؤشر ناسداك 20 بالمئة تقريبا عن أعلى مستوى إغلاق قياسي بلغ 493.55 دولار في 31 أغسطس /آب.

ولكن القيمة السوقية للشركة بقيت محافظة على مستواها فوق التريليون دولار.

وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول، فرضت إدارة بايدن قيودا على تصدير مزيد من رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة إنفيديا وغيرها من الشركات إلى الصين في خطوة تستهدف منع بكين من الحصول على أحدث التقنيات الأمريكية لتعزيز جيشها.

وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر وتتضمن قيود تصدير إلى دول أخرى من بينها إيران وروسيا. (رويترز)