شكرا لقرائتكم خبر عن الحذر من قرار السياسة النقدية يهبط بأسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا لتتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1978.36 دولار للأوقية، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1987.00 دولار.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية قفزة 7.3% في أكتوبر الماضي، مع وصوله إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر عند 2009.29 دولار الأسبوع الماضي.

تأثير الصراع في الشرق الأوسط

وقال كريستوفر وونج، المدير التنفيذي وخبير سوق الصرف الأجنبي في بنك إنجلترا، إن السوق دفعت الأسعار إلى ما فوق 2000 دولار لكنها عادت للانخفاض، وحاولت الارتفاع مرة أخرى لكنها لم تفلح كثيرًا.

وأضاف أن العامل الرئيسي في السوق هو الصراع في الشرق الأوسط، وإمكانية حدوث تصعيد مع انضمام أطراف أخرى إلى الحرب.

وتنتظر الأسواق نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيختتم في وقت لاحق اليوم، يليه تقرير الوظائف الشهرية الأمريكية يوم الجمعة.

أسعارالمعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 22.662 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.6% إلى 927.77 دولار.

بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1120.91 دولار.