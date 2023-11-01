شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر اكتوبر 2023م على النحو التالي: بقيمة 470.328 ريال.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 21 ربيع ثاني 1445هـ الموافق 05 نوفمبر 2023م.

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وبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 12 مليون وحدة.

وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.039 ريال نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول0.33%.