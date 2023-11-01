شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الأربعاء يسجل 20600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء تسجيل مستويات 20600 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وتسجل مصنعية الجنيه الذهب في مصر الأسواق مستويات 250 إلي 400 جنيها وذلك بحسب اختلاف الشركة المنتجة.

وننشر سعر جرام الذهب مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2575 جنيها للجرام، في حين انخفضت الأونصة العالمية في البورصة عند 1969 دولار لتهبط دون 2000 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2940 جنيها. عيار 21 يسجل 2575 جنيها. عيار 18 يسجل 2225 جنيها. الجنيه الذهب 20600 جنيه. مجلس الذهب العالمى

أعلن مجلس الذهب العالمي في تقريره عن أوضاع الذهب خلال الربع الثالث من 2023، أن الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية لا يزال مرتفع ليسجل وتيرة شراء هي الأعلى منذ العام الماضي، حيث ارتفع الطلب على الذهب باستثناء البورصة خلال الربع الثالث بنسبة 8% بينما ارتفع الطلب من البنوك المركزية منذ بداية العام بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.

كما ارتفع الطلب على الذهب متضمن التداول في البورصات بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 1267 طن من الذهب وخلال الربع الثالث وحده ارتفع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.

الطلب الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الربع الثالث وصل إلى 157 طن ذهب وفق تقرير جولد بيليون، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 56% على أساس سنوي، إلا أنه يظل ضعيفا مقارنة بمتوسط الخمس سنوات البالغ 315 طن. حيث خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب عالمياً 139 طن في الربع الثالث متمثل في خروج استثمارات من الصناديق الاستثمارية بأقل من التدفقات الخارجة من الربع الثالث عام 2022 بمقدار -244 طن.

وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طن بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية. بينما تراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طن بسبب قوة أسعار الذهب.

وصل إنتاج مناجم الذهب إلى رقم قياسي بلغ 971 طن في الربع الثالث، مما ساعد على رفع إجمالي إمدادات الذهب إلى 1,267 طن أعلى بنسبة 6% على المستوى السنوي. بينما وصل إنتاج المناجم منذ بداية العام إلى 2744 طن من الذهب وهو مستوى قياسي جديد.

هذا وقد أشار مجلس الذهب العالمي أن متوسط سعر الذهب خلال الربع الثالث كان عند 1928.5 دولار للأونصة وفقاً لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)، وعلى الرغم من انخفاضه بنسبة 2% عن المستوى القياسي المسجل في الربع الثاني، إلا أنه كان أعلى بنسبة 12% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وشهدت العديد من الدول ارتفاع أسعار الذهب المحلية بسبب ضعف العملة مقابل الدولار الأمريكي بما في ذلك اليابان والصين وتركيا