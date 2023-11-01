شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوفر 600 مليون دولار خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرار تخفبف الأحمال لمدة ساعتين مرة واحدة يوميا على المشترك يساهم في توفير ما يزيد عن 600 مليون دولار خلال شهر قيمة الوقود الذى يتم توفيره، كاشفاً أن هناك العديد من الدول على مستوى العالم لجأت لتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية بسبب أزمة الطاقة منذ العام الماضى.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تخفيف الأحمال خلال الأشهر القليلة الماضية لمدة ساعة واحدة ساهم في توفير 300 مليون دولار قيمة الوفر في الوقود، موضحاً أن اللجوء لفصل التيار لمدة ساعتين لن يستمر طويلا.

وقال المصدر، إن مركز التحكم القومي يفصل التيار لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين بحد أقصي مرة واحدة يوميا ويجب على أى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعتين الابلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعتين غير ناتجة عن تخفيف الاحمال وإنما أعطال فنية طارئة.