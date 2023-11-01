سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-11-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 1-11-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

استقر سعر الدولار اليوم داخل فروع بنك المصرف المتحد، بمستهل التعاملات الصباحية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام عملة مصر المحلية داخل فروع مصرف أبو ظبي التجاري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حافظ بنك القاهرة على سعر الدولار بمستهل التعاملات على شاشات التداولات عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر بموقعه الإلكتروني إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

عرض بنك البركة سعر الدولار امام عملة مصر المحلية في بداية التعاملات عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بموقع مصرف أبوظبي الإسلامي الإلكتروني عند مستويات 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري عند البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه بموقع بنك الاستثمار العربي على موقعه الإلكتروني إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار في بداية التعاملات على شاشات التداولات ببنك قطر الوطني الأهلي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

اظهر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.