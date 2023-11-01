شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى دبي للأعمال لبحث مستقبل الاستثمار والتجارة العالميين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلق في مدينة جميرا، الأربعاء، منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي ويجمع مجموعة واسعة من قادة الأعمال واللاعبين الاقتصاديين العالميين، تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية».

وتحدث في الجلسة الافتتاحية، عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ الذي رحب بالحضور وأكد خلال كلمته أن دبي تعتبر حلقة وصل بين الشخصيات البارزة في القطاع العام وقادة الأعمال والخبراء والمستثمرين والاقتصاديين مع الشركات من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذا المنتدى يعد منصة مثالية لإقامة شراكات دولية والمشاركة في عقد الصفقات وفتح آفاق وفرص أعمال جديدة.

من جانبه، شدد عبد الله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد خلال الجلسة النقاشية الأولى التي حملت عنوان «تحقيق التوازن: التركيز على التجارة المحلية والعالمية»، على الدور المحوري الذي تلعبه دبي في إيجاد التوازن المطلوب بين العولمة والأقلمة.

صنّاع التغيير

ويجمع المنتدى تحت مظلته المئات من صنّاع التغيير وقادة الأعمال وخبراء القطاع والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين على مدار يومين من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى لبحث مستقبل التجارة والاستثمار العالميين.

ويتناول برنامج منتدى دبي للأعمال أربعة محاور رئيسية تستكشف دور العولمة في إعادة صياغة بيئة الأعمال وخلق الفرص والتحديات؛ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيف تؤثر العديد من العوامل الرئيسية على مسارها المستقبلي؛ وآثار التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة على مجتمع الأعمال العالمي؛ وصعود الأسواق الناشئة كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. وانسجاماً مع تركيزه على تعزيز الاستثمارات والتجارة العالمية، تشمل فعاليات المنتدى «منصة المستقبل» وThe Deals Hub، وهما منصتان لتحفز الحوار، وتسليط الضوء على قطاعات المستقبل، وتسهيل عقد الشراكات التجارية التي تبشر بتحويل مشهد قطاع الأعمال.

ويوفر برنامج «منصة المستقبل» نقطة مهمة للتحاور مع متحدثين معروفين على مستوى العالم بخصوص الابتكارات الرائدة التي تقود مسار الاقتصادات الحديثة اليوم، ويضم برنامج «منصة المستقبل» جلسات رئيسية تتمحور حول ستة محاور رئيسية؛ حيث سيخوض المشاركون حواراً موسعاً حول مستقبل الصناعات، ومستقبل المدن، ومستقبل الاستثمارات، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الاقتصادات، ومستقبل الروبوتات.

أما منصة The Deals Hub، فهي مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال. وتغطي هذه المبادرة كافة أنواع الصفقات بما في ذلك المشاريع المشتركة، والاكتتابات الأولية العامة، والاستثمارات الكبيرة، والعقود الحكومية، واتفاقيات التجارة العابرة للحدود التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص وسط حضور إعلامي كثيف.