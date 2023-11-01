شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتي ماهر جلفار عضواً في مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI) عن انتخاب ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، لعضوية مجلس إدارة الرابطة. وتعد رابطة UFI جمعية عالمية لمنظمي المعارض التجارية ومشغلي مراكز المعارض، بالإضافة إلى أهم مؤسسات المعارض الوطنية والدولية ومجموعة مختارة من شركاء قطاع المعارض. وتهدف الرابطة إلى تمثيل وتعزيز ودعم المصالح التجارية لأعضائها ولقطاع المعارض بشكل عام. واعتباراً من 1 نوفمبر 2023، وبتفويض يمتد لثلاث سنوات، سينضم جلفار إلى هيئة دولية تضم 60 عضواً من ممثلي الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI) من جميع أنحاء العالم.

وتمثل الرابطة أكثر من 50 ألف موظف في قطاع المعارض بشكل مباشر على مستوى العالم، كما تتعاون بشكل وثيق مع 60 عضواً منتسباً على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتضم قائمة الأعضاء الحاليين أكثر من 820 منظمة في أكثر من 85 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 1000 معرض تجاري معتمد من قِبل رابطة UFI.

وبهذه المناسبة، قال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض، وأفخر بهذا التعيين الذي يعكس المكانة الهامة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل. لقد كان مركز دبي التجاري العالمي من أبرز المساهمين في ضمان انتعاش قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ونحن نتطلّع إلى لعب دور محوري في تسليط الضوء على الفرص والتحديات الخاصة بمنطقتنا من منظور إقليمي. سأعمل بالتعاون مع زملائي في مجلس الإدارة على دعم وتعزيز أجندة قطاع التجارة العالمي لاسيما أننا نشهد مرحلة هامة لقطاع الفعّاليات، وسنواصل تقديم إسهامات إيجابية بينما نمضي قدماً. وأتقدم بالشكر لأعضاء الرابطة العالمية لصناعة المعارض لثقتهم الغالية، وأتطلّع قُدماً لما سنحققه معاً في المستقبل القريب».

من جانبه، قال مايكل داك، رئيس الرابطة العالمية لصناعة المعارض نائب الرئيس التنفيذي للتطوير التجاري في «إنفورما ماركتس»: «أتقدّم بالشكر والتهنئة إلى الأعضاء المنتخبين والمعاد انتخابهم مؤخراً في مجلس إدارة الرابطة العالمية لصناعة المعارض. أنا فخور بوجود الكثير من الأعضاء الذين يتطلعون للمساهمة بشكل فعّال في هذا القطاع، خاصة في هذه المرحلة الهامة، والتي نعمل خلالها على إعادة تطوير ونمو الفعّاليات حول العالم. وأود في الختام أن أشكر جميع أعضاء مجلس إدارة الرابطة».