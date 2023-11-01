شكرا لقرائتكم خبر عن «سال» أحدث إدراج في السوق السعودي.. 22% قفزة بداية التداول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية «سال»، الشركة الوطنية لخدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجستية في السعودية؛ عن إدراج أسهم شركة سال في السوق الرئيسية لتداول السعودية عقب اكتمال الطرح العام الأولي تحت الرمز 4263.

وقفز سعر السهم عند بداية التداول 22% إلى 129 ريال.

وطرحت الشركة 24 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج، ويتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين، حيث تم تخصيص 90٪ من أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات و10٪ للمستثمرين الأفراد. وقد تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بواقع 106 ريال سعودي للسهم الواحد في شهر اكتوبر 2023؛ مما يعني أن حجم الطرح يعادل حوالي 2,544 مليون ريال سعودي (678.4 مليون دولار) وستبلغ القيمة السوقية للشركة 8,480 مليون ريال سعودي ( 2,261 مليون دولار) عند الإدراج.

وقد بلغت قيمة دفتر طلبات 182.4 مليار ريال سعودي (48.6 مليار دولار) اثناء عملية بناء سجل الأوامر لتغطي الاكتتاب على الأسهم المطروحة بحوالي 72 مرة.

وقال فيصل بن سعد البداح، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية: «الإقبال الكبير على أسهم الشركة من قبل كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد هو شهادة على ثقتهم في نموذج الأعمال الفريد لشركة سال واستراتيجية النمو والأداء المالي القوي وفريق القيادة المكون من خبراء استثنائيون. وبينما نرحب بالمساهمين الجدد على طول رحلة سال، أود أن أعرب عن امتناني لمساهمينا الحاليين على التزامهم الثابت، وبالطبع لفريق عمل سال بأكمله لإنشاء ودعم منظمة تحقق تأثيرا ملموسا على صعيد يومي.»

وعينت «سال» شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، المستشار المالي ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية. كما عينت البنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني بصفة الجهات المستلمة.