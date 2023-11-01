شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «وفرة» تقفز 67.7% إلى 5 ملايين ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة وفرة للصناعة والتنمية صافي ربح يقدر بنحو 5.058 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، مرتفعا بنسبة 67.7%، مقارنة بـ 3.016 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: اتباع الشركة لسياسة بيعيه توسعية وتحسين في الكفاءة التشغيلية أثمرت عن ارتفاع المبيعات بنسبة 62% وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 60%.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: النمو في الربح التشغيلي بنسبة 104% وذلك لتفعيل آليات لمراقبة المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف الإدارية والعمومية والتقليل من نسبة ارتفاعهما مقارنة بنسبة النمو في المبيعات ساهمت في النمو القوي في الربح التشغيلي.

وتضمنت الأسباب: النمو في صافي الربح بنسبة 68% وذلك لارتفاع بند الإيرادات الأخرى بالرغم من تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة وتكوين مخصص هبوط في الأرصدة المدينة الأخرى.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 18% والتي أثرت إيجاباً على إجمالي الربح بالارتفاع بنسبة 6%، كما ارتفع الربح التشغيلي وصافي الربح بنسبة 13% ،و11%، على التوالي وذلك لرفع مستوى الأداء التشغيلي للشركة.

وبحسب الشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: اتباع الشركة لسياسة بيعيه توسعية أدت إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 30% وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 20%.

وشملت الأسباب: الانخفاض في الربح التشغيلي بنسبة (12)% وذلك لانخفاض هامش الربح، والنمو في صافي الربح بنسبة 7% وذلك لارتفاع بند الإيرادات الأخرى بالرغم من تكوين مخصص هبوط في الأرصدة المدينة الأخرى.