شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج وبدء تداول أسهم «سال للخدمات اللوجستية» في السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي للطرح العام الأولي لأسهم الشركة، اليوم عن إدراج أسهم شركة سال في السوق الرئيسية لتداول السعودية عقب اكتمال الطرح العام الأولي، فيما سيتم تداول أسهم الشركة تحت الرمز 4263.

وكانت الشركة قد طرحت 24 مليون سهما عاديا، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج، ويتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين إذ تم تخصيص 90٪ من أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات و10٪ للمستثمرين الأفراد.

وحدد السعر النهائي بواقع 106 ريالات للسهم الواحد في شهر أكتوبر 2023؛ مما يعني أن حجم الطرح يعادل حوالي 2,544 مليون ريال (678.4 مليون دولار) وستبلغ القيمة السوقية للشركة 8,480 مليون ريال (2,261 مليون دولار) عند الإدراج.

وبلغت قيمة دفتر طلبات 182.4 مليار ريال (48.6 مليار دولار ) أثناء عملية بناء سجل الأوامر لتغطي الاكتتاب على الأسهم المطروحة بحوالي 72 مرة.