شكرا لقرائتكم خبر عن 1.64 تريليون ريال.. الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج بنهاية سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج في شهر سبتمبر الماضي، لتسجل نحو 1.648 تريليون ريال، بزيادة 2.9%، مقارنة بـ 1.601 تريليون ريال في شهر أغسطس من العام الحالي.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، سجل إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج في سبتمبر 2023 انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 6.2%، مقارنة بـ 1.756 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

الاستثمارات في الأوراق المالية

ذكرت النشرة أن الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بلغت 982.010 مليار ريال، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 11.7%، مقارنة بـ 1.112 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 1.2%، على أساس شهري، مقارنة بـ 970.281 مليار ريال.

وقالت النشرة: إن النقد الأجنبي والودائع في الخارج سجل في شهر سبتمبر الماضي نحو 573.516 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 3.4%، مقارنة بـ 554.361 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022، فيما ارتفع بنسبة 6.7%، مقارنة بـ 537.498 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي.

وأضافت أن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي بلغ 14.278 مليار ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 2.4%، مقارنة بـ 13.947 مليار ريال في الشهر المماثل من 2022، بينما انخفض بنسبة طفيفة على أساس شهري تقدر بـ 0.04%، مقارنة بـ 14.284 مليار ريال في شهر أغسطس من العام الحالي.

وأوضحت النشرة أن حقوق السحب الخاصة في سبتمبر 2023 بلغت 76.657 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 3.6%، مقارنة بـ 73.975 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفض بنسبة 1.4%، مقارنة بـ 77.745 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي.