شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يسود شركات وول ستريت مع ترقب صدور قرار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، بعدما أنهت شركات وول ستريت شهراً من التراجع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى مستويات لم يتم رصدها منذ أكثر من 16 عامًا، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

صعود جماعي في المؤشرات

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي وتقدم 75 نقطة أو 0.2% بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب وأضاف 0.4%.

وتفوقت العقارات والشركات المالية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث ارتفع القطاعان بأكثر من 1٪ لكل منهما ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أن بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثرت على المؤشر كشركات: "ألفابيت" و"ميتا" و"إن فيديا" التي كانت من بين الذين انخفضوا بنحو 1%.

3 أشهر من الخسائر

وتتجه الأسهم الأمريكية عمومًا لتحقيق خسائر للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفض مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1% و2% على التوالي بما يمثل ذلك أول سلسلة خسائر مستمرة لثلاثة أشهر لكلا المؤشرين منذ مارس 2020.

وانخفض مؤشر ناسداك للتكنولوجيا بأكثر من 2٪ في أكتوبر، وهو أيضًا على وتيرة الشهر السلبي الثالث على التوالي.

وتأتي خسائر أكتوبر وسط ارتفاع سريع في عوائد سندات الخزانة، فهذا الشهر اخترق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات المستوى الرئيسي البالغ 5٪ للمرة الأولى منذ عام 2007.

القلق من تحركات الفائدة الأمريكية

ويعزو مراقبوا الأسواق هذا الارتفاع إلى عدة عوامل بما في ذلك القلق من تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يتوقع أن يبقى على أسعار الفائدة لأعلى فترة ومن المتوقع أن يبقى على الفائدة كما هي خلال اجتماعه المقبل.

ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره التالي بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء. يشير تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى احتمال بنسبة 99٪ تقريبًا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، وفقًا لرأي شركة "سي إم إي فيد واتش" .

قرار الفيدرالي وحركة الأسهم

وقال روس مايفيلد محلل الاستثمار في شركة "بيرد": "إذا خرج مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقال إنه من المحتمل أن ينهي معدل رفع الفائدة هذا العام وأعطى تلميحات بأنه يشعر بمزيد من الحذر فقد يكون هذا أمرًا مفيدًا لكنني أعتقد أنك بحاجة إلى بعض الضغط النزولي على أسعار الفائدة للحصول على حركة أكثر استدامة في الأسهم".

من الناحية التاريخية، يعد شهر نوفمبر شهرًا قويًا للأسواق، ويأمل المتداولون أن تكون الرياح السوقية داعمة للارتفاع في نهاية العام ومع ذلك فإنهم يتوقعون أن تكون تستمر ذروة عائدات السندات قبل أن يكون هناك بعض الاتساع في سوق الأسهم.

مؤشر الدولار

أنهى مؤشر الدولار الشهر على انخفاض، مسجلاً أول شهر خسارة له منذ يوليو. وانخفض المؤشر الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأجنبية بنسبة 0.2% خلال الشهر.

يحد ذلك من المكاسب المتتالية التي تحققت في أغسطس وسبتمبر بنسبة 1.7٪ و2.5٪ على التوالي. وقبل ذلك، انخفض المؤشر بنسبة 1% في يوليو و1.4% في يونيو.