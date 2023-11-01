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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من المجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1978.36 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1987.00 دولاراً ما يعادل نسبة 0.4 % .
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% ليبلغ 22.662 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 927.77 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم 0.5 % ليسجل 1120.91 دولاراً.