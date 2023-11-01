شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 22719 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 27884 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 9648 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 4348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 6514 نقطة.