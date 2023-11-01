‬وزير قطاع الأعمال يبحث مع مجموعة صينية التعاون فى مجال صناعة الصلب والمسابك

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القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمود عصمت: نسعى لتلبية احتياجات السوق المحلية من الحديد الصلب والزهر.. والتصدير للأسواق المجاورة حريصون على التعاون مع الشركة الصينية في توفير مستلزمات الصناعة والوصول بإنتاج" الدلتا للصلب" إلى ما يزيد على 500 ألف طن

التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ب"شينج تشويتي" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شينجلى الصينية المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب ومعدات التصنيع والمسابك والتي تمتلك مصانع في العديد من الدول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون وسبل الشراكة لمواصلة مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب وزيادة التشغيل والوصول بالإنتاج إلى الطاقة القصوى وإضافة صناعات جديدة للوفاء باحتياجات السوق المحلية.

بحسب بيان الوزارة ،عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد الشركة الصينية بحضور المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتم استعراض خطة تطوير وإعادة تأهيل شركة الدلتا للصلب وإقامة مسابك جديدة لإنتاج الزهر وزيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت ورفع الطاقة الإنتاجية وكيفية استدامة توفير مستلزمات الصناعة من الخردة للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة والتوسع في مجال النشاط، وتمت مناقشة مختلف أشكال الشراكة بما يحق مصلحة الطرفين ويضمن تطوير الإنتاج وفتح أسواق أمام التصدير وكذلك تدريب العاملين ورفع الكفاءة وتحسين الأداء ليتجاوز الإنتاج 500 ألف طن مع الحفاظ على برامج الصيانة واستمرارية الإنتاج.

وأوضح الدكتور عصمت أن هناك استعداد لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء الشركة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة بالطاقة القصوى التي تمثل 10 أضعاف الطاقة الإنتاجية قبل التطوير، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي تم تنفيذها.

وأكد الدكتور محمود عصمت السعى الدائم والمستمر إلى تحسين جودة المنتج والعمل وفقا لأحدث المعايير العلمية لصناعة الصلب بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وفتح أسواق جديدة مع التوسع في الأسواق الحالية ، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المستمر، مشيرا إلى أن خطة تطوير الشركة تشمل إنشاء مسبك جديد للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنويا وهو ما يعادل 10 أمثال الطاقة الإنتاجية للمسبك القديم.

جدير بالذكر أن شركة الدلتا للصلب تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الصلب والحديد الزهر، وأقدم مصنع للحديد والصلب في مصر إذ تأسست عام 1947.