شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تواصل الارتفاع بدعم «القيادية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سوق دبي المالي اليوم صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة بما يعادل 2.1 مليون سهم بسعر 7.15 درهم للسهم، و بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون درهم. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.12% إلى مستوى 3881.9 نقطة، فيما صعد سوق أبوظبي +0.91% إلى مستوى 9429.32 نقطة وذلك في الساعة الأخير قبيل إغلاق جلسة تداولات اليوم.

وفيما تراجع «إعمار العقارية» 0.29%، صعد الإمارات دبي الوطني 1.77%، و«دبي الإسلامي» 1.29%، و«إعمار للتطوير» 0.48%. وصعد «العالمية القابضة» 0.08%، و«ملتيبلاي» 4.12%، و«الدار» 4.62%، فيما تراجع «ألفا ظبي» 0.53%، و«دانة غاز» 1.56%.

وارتفع في دبي، تكافل الإمارات 3.74%، وشعاع 3.07%، والاتحاد العقارية 2.73%. فيما تراجع، المزايا 8.41%، والفردوس 6.36%، والوطنية الدولية 2.22%، واكتتاب 1.75%.

وفي أبوظبي ارتفع، بلدكو 12.5%، والجرافات 8.84%، و«أدنوك للحفر» 4.4%، فيما تراجع «الخليج الطبية» 10%، و«أم القيوين للاستثمارات» 6.09%، و«سوداتيل» 4.62%.