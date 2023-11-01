شكرا لقرائتكم خبر عن 762 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن ارتفاع الإيرادات للشهور التسعة الأولى من العام 2023 بنسبة 16% إلى 3.63 مليار درهم بما يعادل 989 مليون دولار. وبلغت أرباح الفترة قبل الضرائب والبنود الاستثنائية 762 مليون درهم (207.5 مليون دولار)، مقارنة مع 736.2 مليون درهم (200.6 مليون دولار).

وتم تعديل نتائج 2022 لاستبعاد صافي شطب استثنائي متعلق بفقدان السيطرة على 19 طائرة موجودة حالياً في روسيا والتي تم تأجيرها سابقاً لشركات طيران مقرها في روسيا. وامتثالاً للعقوبات المعمول بها، أنهت دبي لصناعات الطيران تأجير هذه الطائرات. وبناءً على ذلك، قامت المجموعة بشطب صافي تعرضها في ما يتعلق ب 19 طائرة، ما أدى إلى صافي شطب استثنائي قبل الضريبة قدره 576.5 مليون دولار (في ما يتعلق بالطائرات المحتفظ بها للتأجير واحتياطيات الصيانة وودائع الضمان والالتزامات والأصول الأخرى) خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وبلغت السيولة المتاحة 3.8 مليار دولار؛ بنسبة تغطية سيولة 269% بلغ صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.46x، وبلغت نسبة الديون غير المضمونة 73% بلغت قيمة إعادة شراء سندات السوق المفتوحة 322.7 مليون دولار.

نتائج الأعمال والعمليات

وتم الاستحواذ على حقوق ومصالح والتزامات مجموعة مكونة من 64 طائرة بوينج 737 ماكس، وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها: 16 (المملوكة: 9؛ المدارة: 7)، وبلغ عدد الطائرات المبيعة: 21 (المملوكة: 13؛ المدارة: 8)، واتفاقيات الإيجار والتمديدات والتعديلات الموقعة: 117 (المملوكة: 88؛ المدارة: 29) والعملاء: 119; الدول: 60.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «ما زلنا نشهد انتعاشاً قوياً في الإيرادات حيث يستفيد عملاؤنا من الطلب القوي، مع نمو الإيرادات بنسبة 16% إلى 989 مليون دولار في الشهور التسعة الأولى من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022. خلال الربع الثالث من عام 2023، أعلنت دبي لصناعات الطيران واستكملت استحواذها على الحقوق والمصالح والالتزامات لمجموعة مكونة من 64 طائرة بوينج 737 ماكس، ما يمنحنا الثقة بشأن آفاق النمو على المدى القريب ويعزز التزامنا بتمويل طائرات الجيل التالي الموفرة للوقود. وتمتاز طائرات 737 ماكس، المجهزة بمحركات CFM International LEAP-1B وجنيحات ذات تكنولوجيا متقدمة، بأن استهلاكها للوقود وانبعاثاتها أقل بنسبة 20% مقارنةً بالطائرات التي تحلّ مكانها».

خط تحويل

وأضاف: «واختارت بوينج، شركة جورامكو لإنشاء خط جديد لتحويل طائرات الركاب 737-800BCF من بوينج إلى طائرات شحن في العاصمة الأردنية عمّان. كما يواصل قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران تعزيز حضورها لتصل إلى 22 خط صيانة متوقعاً بنهاية عام 2024. كما نواصل إدارة جانب الالتزامات في ميزانيتنا العمومية بشكل فعّال، حيث أعلنا عن توقيع أكبر صفقة تمويل مصرفي على الإطلاق، على شكل تمويل متعدد الشرائح بقيمة 1.6 مليار دولار، تم تصميمه على شكل مزيج من التسهيلات الائتمانية المتجددة وتسهيلات التمويل لأجل. وقد أنهينا الربع بسيولة متاحة قدرها 3.8 مليار دولار، بنسبة تغطية سيولة قوية للغاية تبلغ 269%. بشكل عام، يتميز هذا الربع بتعدد أنشطة تعزيز الأعمال، في كل من شركة دبي لصناعات الطيران كابيتال وقسم الهندسة في الشركة، إضافة إلى القوة المستمرة لأعمالنا المشتركة حيث نتجه إلى مستويات ما قبل الجائحة، أو أعلى منها، على جميع الصعد».