شكرا لقرائتكم خبر عن أسماك الجبيل تطلق مهرجاناً للتخفيضات والتعريف بالقطاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق «مهرجان الجبيل للتخفيضات»، الأربعاء، في سوق الجبيل، ويستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون أول المقبل، بالتعاون مع جراند هايبر ماركت، ويهدف المهرجان إلى الاحتفال بالتراث الإماراتي البحري بكل عناصره ومكوناته، بما يعزز صناعة صيد الأسماك المحلية.

ويقدم المهرجان سلسلة من الفعاليات والعروض الترويجية والأنشطة المتنوعة والخصومات المقدمة في قسم شواء الأسماك بالسوق لمختلف أنواع الأسماك والأطعمة البحرية المحلية والمستوردة، ليضفي على زواره المزيد من المتعة عند التسوق. وأكدت إدارة قطاع الضيافة في الشارقة لإدارة الأصول أن المهرجان سيكون إضافة نوعية ومميزة لجذب المزيد من الزوار من عشاق الأسماك والمأكولات البحرية، الذين سيأتون للاستمتاع بمختلف العروض وخوض تجربة مميزة طوال أيام المهرجان.

كما يمثل فرصة استثنائية للتعرف إلى جزء من الثقافة البحرية الأصيلة، ودعم هذا القطاع الحيوي، الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني القابلة للتنمية والتطور، بما يترجم رؤية الشارقة لإدارة الأصول الساعية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

ويضم أسماك الجبيل عدة مرافق، من بينها 40 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية، إضافة إلى أقسام التنظيف والتقطيع، حيث يعمل أكثر من 70 قطّاع أسماك يومياً على تلبية طلبات العملاء لهذه الخدمة وبأسعار رمزية، وكذلك قسم للشواء يمتد على مساحة تصل إلى 365 متراً مربعاً.

جدير بالذكر أن قسم الأسماك في سوق الجبيل أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.