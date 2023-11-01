شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ألف حساب تداول جديد في سوق دبي خلال 10 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 41952 حساب تداول جديداً للمستثمرين، في الشهور العشرة الأولى من 2023، مقارنة مع 44342 حساباً جديداً في الفترة المقابلة من 2022، وذلك وفقاً لبيانات السوق.

وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، أضاف وسطاء الأسهم في سوق دبي المالي 3608 حسابات جديدة للمستثمرين، بحسب البيانات.

وسجلت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» أكبر عدد من الحسابات الجديدة خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2023، بنحو 9329، ويليها «بي إتش إم كابيتال» بنحو 8272 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 6877 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» ب 4706 حسابات، ثم «الدولية للأوراق المالية» ب 3239 حساباً.

وخلال الشهور التسعة سجلت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» أكبر عدد من الحسابات الجديدة بنحو 8719 حساباً، ثم «بي إتش إم كابيتال» بنحو 7206 حسابات، ثم «الرمز كابيتال» ب 6297 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، بنحو 4375 حساباً، ثم «الدولية للأوراق المالية» بنحو 3024 حساباً. وسجلت 29 شركة وساطة بما فيها صانع السوق، تداولات ب 155.5 مليار درهم بيعاً وشراءً في سوق دبي المالي، خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2023، عبر تداول 85.5 مليار سهم، من خلال 2.88 مليون صفقة.

176 ملياراً سيولة التداولات

وعلى صعيد التداولات، فقد سجل الوسطاء في سوق دبي المالي، تداولات بنحو 176 مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2023، بتداول 94.6 مليار سهم، من خلال 3.32 مليون صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» على 18.9% من تداولات المستثمرين من حيث القيمة، بما يعادل 33.2 مليار درهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» بنحو 16.2% بما يعادل 28.5 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنسبة 11.4% بما يعادل 20.1 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 8% بما يعادل 14.1 مليار درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنسبة 6.68%، بما يعادل 11.7 مليار درهم. واستحوذت «بي إتش إم كابيتال» على الحصة الأكبر من كميات الأسهم المتداولة، بحصة 18.5%، بما يعادل 17.6 مليار سهم.