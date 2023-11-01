شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأحساء: 130 مليون ريال عوائد الفرص الاستثمارية للأمانة في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أمين أمانة الأحساء، م. عصام الملا، أن الأمانة سجلت عوائد مالية من الفرص الاستثمارية خلال العام الحالي بما يقدر بنحو 130 مليون ريال، مشيرا إلى أن المحافظة بيئة جاذبة مليئة بمقومات النجاح، إذ أنها أرض إستراتيجية وتاريخها عميق، ومستقبلها واعد، فيما يأتي دور الأمانة في طرح العديد من الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان أهم التطلعات الاستثمارية والمشاريع القيادية في المنطقة الشرقية على هامش فعاليات معرض ريستاتكس العقاري بالمنطقة الشرقية، بمشاركة الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد البكر، ورئيس قطاع الأعمال صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي.

وأضاف الملا، أن ذلك يأتي امتدادا لجهود تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في تنمية المجال الاستثماري بالقطاع البلدي، وتحقيق مفاهيم الاستدامة بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الأمانات والبدايات من خلال آليات إجرائية محددة، عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية «فرص».

هيئة تطوير الأحساء

قال أمين أمانة الإحساء: إن هيئة تطوير الأحساء تعمل على وضع تنمية مستدامة للمدينة، تتضمن تطويرا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، يعزز الاستفادة من الإمكانات التي تتميز بها المحافظة، ويدعم نموها الاقتصادي لتحويلها إلى عنصر جذب رئيس للاستثمارات الداخلية والخارجية، والتعامل مع تحديات البنية التحتية بإستراتيجية واضحة.

ونوه الملا بالدور الأساسي لهيئات التطوير في السعودية، وما تحظى به من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، إذ يتمحور دورها في تطوير المدن بما يرفع معدلات جودة حياة السكان، ويسهم في تعزيز المحتوى المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.

مشروع داون تاون الأحساء

وتطرق الملا إلى مشروع داون تاون في الأحساء التابع لشركة داون تاون السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 3 أكتوبر 2022.

وأشار إلى أن المشروع سيكون وجهة متميزة لما تمتاز به محافظة الأحساء من مقومات ومؤشرات حيوية سينعكس أثرها بنجاح، إذ ستسهم الأحساء بجانب المدن الأخرى في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية، وفرص العمل تماشيا مع رؤية 2030.