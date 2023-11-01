شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصناعي والتعديني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجامعة أم القرى؛ دورات تدريبية ضمن (منتج مهارات) أحد منتجات برنامج دعم التدريب المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضحت الوزارة أن البرامج التدريبية مخصصة للسعوديين العاملين في قطاعيّ الصناعة والتعدين. وتهدف الدورات التدريبية المقدمة إلى تنمية المهارات اللازمة في السلامة المهنية، والمعرفة العملية لدى العاملين في السوق السعودي؛ انطلاقاً من اهتمام الوزارة والجهات ذات العلاقة في تعزيز أهمية تنمية القدرات وتمكين المواهب الوطنية.

أخبار متعلقة «سامسونج» تتصدر مشهد التكنولوجيا بقفزة كبيرة في الأرباح أمين الأحساء: 130 مليون ريال عوائد الفرص الاستثمارية للأمانة في 2023

وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الدورات التدريبية تُقام لمدة خمسة أيام؛ من 5 إلى 9 نوفمبر في "الرياض"، ومن 19 إلى 23 نوفمبر في "رابغ" لدورة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.. ومن 12 إلى 16 نوفمبر في "الرياض"، و26 نوفمبر إلى 30 نوفمبر في "رابغ" لدورة المهارات الأساسية لمفتش الصحة والسلامة المهنية.

ونوهت بوجود المزيد من البرامج التدريبية في مواقع مختلفة ومواضيع متنوعة ستعلن عنها الوزارة خلال الفترة القادمة.

ودعت الوزارة الراغبين بالانضمام إلى الدوارات التدريبية المتاحة؛ للتعرف على المزيد والتسجيل من خلال زيارة الرابط المخصص للتسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية من هنا.