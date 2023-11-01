شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تتصدر مشهد التكنولوجيا بقفزة كبيرة في الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "سامسونج" للإلكترونيات الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء عن قفزة كبيرة في أرباح التشغيل الفصلية بأفضل من المتوقع، وفق ما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

لكن الشركة ذكرت أنه على الرغم من القفزة الكبيرة في الأرباح الفصلية إلا أنها انخفضت بنسبة 77.6% عن العام الماضي. وعلى الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية للربع الثالث على أساس سنوي، إلا أنها قفزت بنسبة 262.6% مقارنة بالربع الثاني.

كما انخفضت الأرباح التشغيلية للربع الأول بنسبة 85.15% عن الربع الرابع من عام 2022، بينما شهدت الأرباح التشغيلية للربع الثاني تحسنًا بنسبة 4.68% فقط عن الربع الأول.

نتائج سامسونج للربع الثالث

وصلت الإيرادات إلى 67.4 تريليون وون كوري (حوالي 50 مليار دولار)، مقابل 67.8 تريليون وون كوري توقعها المحللون الذين استطلعت شركة "إل إس إي جي" آراءهم. وبلغ الربح التشغيلي 2.43 تريليون وون كوري مقابل 2.3 تريليون وون كوري كانت متوقعة. وانخفضت إيرادات سامسونج للربع المنتهي في سبتمبر بنسبة 12.2% مقارنة بالعام الماضي بينما انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 77.6% في نفس الفترة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدرت سامسونج أن إيرادات الربع الثالث ستبلغ 67 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية تبلغ 2.4 تريليون وون.

سبب رئيسي في الأرباح

تعد سامسونج، شركة الرقائق الكورية الجنوبية العملاقة أكبر شركة لتصنيع شرائح ذاكرة الوصول العشوائي في العالم. وتوجد شرائح الذاكرة الخاصة بها في الأجهزة الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

تأثير الحروب

وقالت سامسونج:"في الربع الرابع لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن انتعاش السوق مدفوعًا بالحروب والمخاطر السياسية والانتعاش التدريجي للطلب والتعديلات المستمرة لمخزون العملاء".

أضافت سامسونج:"ومع ذلك فإننا نلاحظ استقرار المؤشرات الأولية للطلب وأنها تتحسن تدريجيًا مدعومة بتعافي معنويات المستهلكين وتراجع التضخم وتقديم العملاء الرئيسيين لمنتجات جديدة خاصة في قطاعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة".

الطلب على الذاكرة

وفيما يتعلق بتوقعات الطلب على الذاكرة، قالت سامسونج إنها تتوقع أن يرتفع الطلب في الربع الرابع مع العروض الترويجية في نهاية العام، وإطلاق المنتجات الجديدة فضلاً عن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تتطلب نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT الكثير من شرائح الذاكرة عالية الأداء، والتي تمكن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية هذه من تذكر التفاصيل من المحادثات السابقة وتفضيلات المستخدم من أجل توليد استجابات داعمة لطلبات المستهلكين.

وسبق و علق جولدمان ساكس بــ:أن" وجهة نظرنا بشأن حدوث انتعاش كبير في الأرباح خلال الأرباع القليلة القادمة بقيادة نشاط تصنيع الذاكرة سليم وتحسين اتجاهات الطلب تدريجيًا، بالإضافة إلى تحسين المزيج نحو منتجات ذات أسعار بيع متوسطة عالية". وحافظت الشركة على تصنيف "شراء" مع سعر مستهدف دون تغيير قدره 93,000 وون وانخفضت أسهم سامسونج بنسبة 0.30% إلى 67,100 وون مؤخرًا.

علامات التعافي

انخفض حجم مبيعات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 8٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، وهو الربع التاسع على التوالي الذي يسجل انخفاضًا، وفقًا لما أوردته شركة "كاونتربوينت ريسيرش". ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين.

كما عانت شركات تصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من تخمة المخزون من رقائق الذاكرة بعد تخزينها لتلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الاستهلاكية أثناء الوباء. وقد دفع التضخم المستهلكين إلى خفض الإنفاق وتقليص مشترياتهم من الأجهزة الاستهلاكية مما أدى إلى انخفاض الطلب وأسعار رقائق الذاكرة.

نمو ملحوظ في السوق

لكن مع ذلك السوق نمت بنسبة 2% على أساس ربع سنوي مدعومة بأداء إيجابي في سبتمبر مما يشير إلى انتعاش السوق في المستقبل. وقال إس كيه كيم المحلل في شركة "دايوا كابيتال ماركتس": "نتوقع أن تنتعش الأرباح في الربع الرابع من عام 2023، نظرًا لمزيد من التحسن في مزيج المنتجات بسبب توسع مبيعات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي الثالث وارتفاع أسعار أدوات الذاكرة".

زخم متوقع في 2024

ومن المتوقع استمرار الزخم لعام 2024، حيث يتوقع المحللون"فرصًا متزايدة تتعلق بالطلب على الذكاء الاصطناعي لسامسونج (والشركات الأخرى) في عام 2024".

قالت سامسونج إنها ستقوم بتوسيع مبيعاتها من منتجات العقد المتقدمة لتلبية الطلب على الرقائق عالية الأداء في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وذكرت وسائل إعلام محلية كورية جنوبية، أنه من المتوقع أن تقوم سامسونج ببيع شرائح DRAM عالية الأداء وHBM3 لشركة "إنفيديا" المتخصصة في تصميم الرقائق بالولايات المتحدة. كما ارتفعت أسهم "إنفيديا" بنسبة 187.54% منذ بداية العام حتى الآن بفضل الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي.