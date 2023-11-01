شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 3.1 مليار درهم.. «الدار» تبيع 786 وحدة من مشروعها الأول في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الدار العقارية»، الأربعاء، عن نجاحها في بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، «جنان من الدار»، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى. واستجابةً للطلب غير المسبوق خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المُباعة 786 فيلا وتاون هاوس بقيمة 3.1 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء الجاذبية القوية التي تتمتع بها الدار كخيار مُفضل لمشتري المنازل والمستثمرين.

وساهم المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة بنسبة 77% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيسي للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، بينما ساهم المواطنون بنسبة 23% المتبقية. كما وساهمت الإناث بنسبة 24% من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 76% المتبقية.

تجدر الإشارة إلى أن 51% من المشترين في مشروع «جنان» لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، مما يبرهن على رغبة الأجيال الشابة بالعيش في مجمعات تركز على الصحة والرفاه. كما أن 85% من المشترين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية، وهو ما يعكس نمو قاعدة عملاء الشركة.

ستقوم الدار بإطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «جنان» والتي ستشمل المزيد من وحدات الفلل والتاون هاوس، بالإضافة إلى شقق سكنية متاحة للمشترين من كافة الجنسيات في بداية عام 2024.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «نحن سعداء جداً بالإقبال الكبير الذي سجله مشروعنا السكني الأول في دبي، والذي يؤكد قناعتنا بجاذبية المفاهيم السكنية الجديدة لدى المشترين المحليين والدوليين في الإمارة. وقد برهن عملاؤنا على حماسهم الكبير لدخول الدار إلى دبي من خلال حضور المئات إلى مراكز مبيعات الشركة في دبي وأبوظبي. وتعكس قوة مبيعات مشروع «جنان» ثقة العملاء الراسخة بشركة الدار التي تشتهر بمشاريعها التطويرية عالية الجودة، ولا شك بأن سمعة دبي كوجهة جاذبة للعيش كان لها دورٌ كبير في نجاح طرح المشروع ومبيعاته القوية».