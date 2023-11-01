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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مناقشة العديد من القضايا الملحة في مجالات العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتطرق المنتدى إلى مناقشة مرونة المنطقة وقدرتها على التعافي خلال فترة ما بعد الجائحة. حيث تم إجراء حوار نقاشي مع جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تم خلاله «استكشاف أنجع السبل لإعادة تفعيل اقتصادها في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية».

ونوّه تريشيه بالعوامل الرئيسية التي تسهم في ترسيخ مكانة المنطقة قائلاً: «يتمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة استثنائية، خاصة بالمقارنة بما تواجهه الأسواق العالمية من تحديات واسعة وصعبة». وأضاف: «باعتبارها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، فإنه من اللافت النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وكيفية نموه بثبات. إن التركيز الذي توليه القيادة الإماراتية للتطوير والابتكار جدير بالملاحظة، لاسيما وأنه يمثل أولوية رئيسية لازدهار الأعمال في هذه المنطقة».

وقال تريشيه: «على الدول الأخرى الاستفادة من النموذج الإماراتي، حيث يمثل السلام والاستقرار هنا ضماناً لازدهار الأعمال، إضافة إلى دور الحكومة في العمل على استقطاب أفضل الشركات الناشئة. ومن خلال استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، فإنها ترسل إشارة قوية للعالم بأهمية التركيز على الاستدامة والطاقة الخضراء».

ويجمع منتدى دبي للأعمال، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار.